«Нафтогаз» назвал издевательством разрешение создать «дочку» Nord Stream 2 AG

На Украине назвали издевательством разрешение создать «дочку» Nord Stream 2 AG Фото: REUTERS

Глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко считает издевательством решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA) разрешить оператору Nord Stream 2 AG создать немецкую «дочку».

- Мы явно против такого подхода. Сертифицировать только часть трубопровода не имеет смысла, это издевательство над правилами ЕС, и мы надеемся, что этого не произойдет, — цитирует Витренко издание Euractiv.

По его мнению, на всех участках должны быть альтернативные поставщики.

Как писал сайт kp.ru, накануне Германия приостановила процесс сертификации «Северного потока – 2». Немецкий регулятор считает, что оператор Nord Stream 2 AG должен иметь соответствующую законам Германии организационную форму.

Напомним, для устранения этого препятствия компания Nord Stream 2 AG создаст «дочку» в Германии, что поможет сертификации газопровода.

Позже представитель Министерства экономики Германии Сюзанне Унгард заявила, что приостановка сертификации не связана с политическими мотивами. По ее словам, это обычное регуляторное действие.