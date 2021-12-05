Генетик допустил, что антитела от «дельты» не защитят от омикрон-штамма коронавируса

Эксперт заявил, что антитела от «дельты» могут не защитить от омикрон-штамма коронавируса Фото: REUTERS

Гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев допустил, что антитела от штамма «дельта» не защитят от омикрон-штамма коронавирусной инфекции.

- Большое количество мутаций означает, что вирион вируса этого штамма структурно отличается от вирионов других штаммов коронавируса - у них разнятся белки. Поэтому антитела, выработанные теми, кто ранее переболел другими штаммами или привился, могут не связывать «омикрон». То есть перекрестного иммунитета между «омикроном» и другими штаммами не возникнет, — цитирует специалиста ТАСС.

Исаев заявил, что прогнозировать дальнейшее поведение «омикрона» крайне сложно, так как он имеет большое количество мутаций.

Напомним, эксперты из компании Nference считают, что «омикрон» мог приобрести одну из мутаций, взяв фрагмент генетического материала от вызывающего простуду вируса. Специалисты установили, что указанная генетическая последовательность не отмечена у предыдущих вариантов SARS-CoV-2, но такую последовательность можно найти в других вирусах, в том числе в респираторных, а также и в геноме человека. Как заявил специалист, за счет такой модификации вирусу легче распространяться, быстрее попадая из одного организма в другой, однако само заболевание при этом будет проходить в легкой или даже бессимптомной форме.