СК Белоруссии предъявил россиянке Сапеге обвинение в разжигании ненависти

София Сапега Фото: соцсети Фото: REUTERS

Следственный комитет Белоруссии предъявил окончательное обвинение россиянке Софии Сапеге. Девушке грозит до шести лет лишения свободы за разжигание ненависти.

По версии следствия, девушка администрировала признанным экстремистским на территории Белоруссии Telegram-канал «Черная книга».

По информации источников «Русской службы BBC», Сапега находится в тяжелом психологическом состоянии и страдает от бессонницы.

Адвокат Антон Гашинский рассказал, что девушку могут экстрадировать в Россию только после приговора. Юрист допустил, что ее помилует президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Напомним, 23 мая 2021 года летевший из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в Минске после ложного сообщения о минировании. Этим рейсом летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали в аэропорту после проверки документов. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью за организацию массовых беспорядков. Вместе с ним была задержана россиянка София Сапега.