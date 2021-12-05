Россияне рассказали, где берут в долг до зарплаты

Более трети россиян занимают деньги до зарплаты у друзей и знакомых Фото: Артем КИЛЬКИН

Более трети жителей России сообщили, что занимают деньги до заработной платы у друзей и знакомых. Об этом гласят итоги исследования «Почта Банка».

34% опрошенных признались, что им регулярно не хватает денег до зарплаты. При этом 38% из нуждающихся не хватает 5 тысяч рублей. Еще 31% нуждаются в сумме от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. Остальным не хватает до зарплаты более 10 тысяч рублей.

- Порядка 57% из тех, кто испытывает финансовые трудности, имеют кредитную карту и регулярно решают свои финансовые проблемы до зарплаты с ее помощью. Еще 32% предпочитают занимать у знакомых и друзей, — приводит текст исследования РИА Новости.

Ранее опрос показал, что среднестатистическому россиянину для счастья нужно 178 тысяч рублей в месяц. Согласно исследованию, мужчинам для счастья необходимо 205 тысяч рублей в месяц, женщинам – 155 тысяч. При этом еще в мае этого года среднестатистический россиянин желал иметь для счастья 173 тысячи рублей. Наиболее высокие запросы у жителей Москвы, которым необходимо для счастья 228 тысяч рублей в месяц. Чуть меньше запросы у жителей Владивостока – 204 тысячи и Ростова-на-Дону – 198 тысяч. В пятерке также оказались Санкт-Петербург и Екатеринбург – 192 и 186 тысяч рублей соответственно. Меньше всего нужно для счастья жителю Оренбурга – 138 тысяч рублей в месяц.