Посол США в РФ заявил, что американским дипломатам не выдают российские визы

Американский посол в РФ заявил, что дипломатам США не выдают российские визы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол Соединенных Штатов Америки в России Джон Салливан заявил, что американским послам не выдают российские визы.

- Мы не можем получить визы для американских дипломатов, чтобы они приехали в Россию. И это было охарактеризовано как визовый тупик. Это вызывает сожаление, это не способ построения продуктивных дипломатических отношений, и это не так просто, как сказать «присылайте больше дипломатов», — сказал дипломат в интервью РБК.

Ранее представитель Госдепартамента Соединенных Штатов заявил, что США и Россия в последние дни достигли прогресса в переговорах касательно дипломатических виз. В Госдепе назвали переговоры «тяжелой работой» и подчеркнули, что функционирующее посольство имеет решающее значение для дипломатии. Собеседник уточнил, что ротация состава дипломатических миссий, по мнению американской стороны, поможет «установлению более стабильных и предсказуемых отношений» с Россией.

До этого российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщал, что Россия предлагает США снять все ограничения, касающиеся работы диппредставительств, гарантируя аналогичные шаги со своей стороны.