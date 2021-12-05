В России выявлено 32 602 случая заражения коронавирусом 5 декабря 2021 года

В России выявлено 32 602 случая заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России зафиксировали 32 602 случая заражения COVID-19. За все время пандемии в стране зарегистрированы 9 801 613 случаев заболевания

Согласно информации оперштаба, лидером по показателю стала Москва, где заболел 3301 человек. На втором месте идет Санкт-Петербург — 2420 случаев. Тройку замыкает Московская область — 2093 случая

Кроме того, за сутки выписали из больницы 30 593 человека. Медики зафиксировали 1 206 летальных исходов.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург перечислил и развеял самые популярные мифы о коронавирусе. Среди них заявления о бесполезности ношения масок, советы вакцинироваться только «Спутником Лайт» после болезни и слухи о негативном влиянии вакцин на возможность иметь детей. Маска дает возможность предотвратить передачу возбудителя, если его переносит уже привитый человек, и защищает непривитых, отметил специалист. Также специалист сообщил, что через шесть месяцев после болезни большинство людей должны привиться «Спутником Лайт», но пожилым людям старше 65 лет также стоит вакцинироваться и вторым компонентом препарата.