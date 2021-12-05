В Индии военные приняли шахтеров за повстанцев, в перестрелке погибли 14 человек

В Индии военные из-за ошибки разведки расстреляли шахтеров, которые ехали на работу. Фото: кадр из видео NDTV.

Не менее 14 мирных жителей и один сотрудник службы безопасности погибли в Индии в перестрелке в штате Нагаленд на северо-востоке страны. Инцидент произошел вечером в субботу, 4 декабря, сообщает региональный телеканал NDTV.

По информации телеканала, инцидент произошел в деревне Отинг. Военные обстреляли грузовик с несколькими десятками шахтеров, которые ехали на работу, ошибочно приняв их за группу повстанцев. Были убиты шесть человек. Возмущенные жители деревни, вооруженные подручными средствами, направились к расположению «Ассамских стрелков», входящих в индийские силы безопасности, и сожгли несколько автомобилей. Военные открыли огонь. Погибли еще как минимум восемь человек из числа гражданских и один сотрудник службы безопасности, несколько человек ранены.

Военные объяснили инцидент ошибочной интерпретацией данных разведки.

По информации издания, жители региона уже не раз жаловались на подобные «ошибки» со стороны военных.

Министр внутренних дел Индии Амит Шах выразил соболезнование семьям погибших и пообещал, что специально созданная комиссия проведет тщательное расследование инцидента.

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