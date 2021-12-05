Традиционная встреча Деда Мороза и финского Йоулупукки будет отложена из-за коронавируса

Встреча Деда Мороза и финского Йоулупукки будет отложена Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Генеральный консул Финляндии в Санкт-Петербурге Саннамаариа Ванамо сообщила, что традиционная встреча Всероссийского Деда Мороза и финского Йоулупукки, скорее всего, будет отложена из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

- Из-за ситуации с коронавирусом в этом году встреча Деда Мороза и финского Йоулупукки, скорее всего, будет отложена. Будем следить за развитием событий, может, они встретятся, например, в режиме онлайн, — цитирует слова дипломата ТАСС.

По словам Ванамо, Финляндия с нетерпением ждет возобновления этой традиции.

Напомним, в среднем жители России готовы потратить на новогодние подарки родным и близким 13 тысяч рублей. Об этом гласят данные опроса сервиса SuperJob. Наибольшую сумму готовы потратить москвичи — 17 тысяч рублей. Второе место занимают Хабаровск и Ростов-на-Дону (16 тысяч рублей). Санкт-Петербург замыкает тройку лидеров (15 тысяч рублей). При этом 66% планируют дарить подарки родственникам, 32% — второй половинке, друзьям — 19%. Не собираются ничего дарить 16% опрошенных.