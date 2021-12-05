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Общество5 декабря 2021 9:31

В России появится система для отслеживания опасных инфекций

Система станет частью проекта «Санитарный щит», призванного защищать россиян от возможных эпидемий
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Михаил Мишустин

Михаил Мишустин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал положение о создании федеральной информационной системы санитарно-эпидемиологических сведений. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров РФ.

- В России будет создана федеральная информационная система сведений санитарно-эпидемиологического характера. Положение о ней утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Новая система позволит более оперативно выявлять и отслеживать распространение опасных инфекций и принимать необходимые меры, — говорится в сообщении.

Система станет частью проекта «Санитарный щит», призванного защищать россиян от возможных эпидемий. Вести систему поручено Роспотребнадзору.

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России зафиксировали 32 602 случая заражения COVID-19. За все время пандемии в стране зарегистрированы 9 801 613 случаев заболевания. Согласно информации оперштаба, лидером по показателю стала Москва, где заболел 3301 человек. На втором месте идет Санкт-Петербург — 2420 случаев. Тройку замыкает Московская область — 2093 случая. Кроме того, за сутки выписали из больницы 30 593 человека. Медики зафиксировали 1 206 летальных исходов.