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В мире5 декабря 2021 10:10

Взрывы прогремели на военной базе США на границе Сирии и Ирака

Информации о пострадавших или погибших пока нет
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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На военной базе США на границе Сирии и Ирака произошли взрывы

На военной базе США на границе Сирии и Ирака произошли взрывы

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На военной базе Соединенных Штатов Америки на границе Сирии и Ирака прогремело несколько взрывов. Об этом сообщило агентство САНА, ссылаясь на информацию своего корреспондента.

Как сообщил журналист, «звук нескольких взрывов прозвучал на территории американской базы в районе Ат-Танф восточнее города Хомс на границе между Сирией и Ираком». Информации о пострадавших или погибших пока нет.

Напомним, в субботу, 4 декабря, прогремел взрыв в районе города Натанз, расположенном поблизости к ядерному объекту. Жертв в результате инцидента не было, а сам взрыв не имеет отношения к расположенному поблизости ядерному объекту. Сообщалось, что взрыв вызван запуском ракеты системы обороны, которые были выпущены над районом Бадруд недалеко от Натанза для проверки быстрого реагирования на возможную воздушную атаку.