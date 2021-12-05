Взрывы прогремели на военной базе США на границе Сирии и Ирака

На военной базе США на границе Сирии и Ирака произошли взрывы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На военной базе Соединенных Штатов Америки на границе Сирии и Ирака прогремело несколько взрывов. Об этом сообщило агентство САНА, ссылаясь на информацию своего корреспондента.

Как сообщил журналист, «звук нескольких взрывов прозвучал на территории американской базы в районе Ат-Танф восточнее города Хомс на границе между Сирией и Ираком». Информации о пострадавших или погибших пока нет.

Напомним, в субботу, 4 декабря, прогремел взрыв в районе города Натанз, расположенном поблизости к ядерному объекту. Жертв в результате инцидента не было, а сам взрыв не имеет отношения к расположенному поблизости ядерному объекту. Сообщалось, что взрыв вызван запуском ракеты системы обороны, которые были выпущены над районом Бадруд недалеко от Натанза для проверки быстрого реагирования на возможную воздушную атаку.