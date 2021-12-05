В Германии пригрозили закрыть «Северный поток — 2» в случае «российской агрессии» против Украины

Немецкий депутат пригрозил закрыть «Северный поток — 2» в случае «российской агрессии» против Украины Фото: REUTERS

Лидер фракции центристской Европейской народной партии Манфред Вебер призвал немецкое правительство закрыть «Северный поток — 2» в случае «агрессии» России против Украины.

- Важно, чтобы НАТО дала четко понять, что российские действия против Украины будут иметь высокую цену, — заявил политик в интервью газете Bild am Sonntag.

По словам Вебера, такой «высокой ценой» должен стать «Северный поток — 2». Он считает, что немецкое правительство должно закрыть трубопровод в случае «российской агрессии».

Российская сторона неоднократно заявляла, что не готовит «нападения» на Украину, которое ей постоянно приписывают зарубежные эксперты и СМИ. По словам секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, никаких необоснованных передвижений войск и внеплановых учений вблизи границы Украины Россия не проводит. Заявления западных СМИ и высокопоставленных лиц Соединенных Штатов о подготовке российского вторжения на Украину не имеет никаких оснований, сказал он. С аналогичными опровержениями выступали официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин и глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.