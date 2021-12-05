Спикер Госдумы Володин запустил в Telegram опрос о причинах развала СССР

Спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил опрос о причинах распада СССР. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин запустил в своем Telegram опрос о причинах распада Советского Союза. О развале СССР Володин высказался как о трагедии «для всех нас».

«Все, что защищали, строили и создавали на протяжении предыдущего времени, разрушилось», - отметил Володин.

Спикер предложил респондентам выбрать один из пяти вариантов ответа на вопрос о причинах распада СССР. По состоянию на 13.30 воскресенья, 5 декабря в опросе проголосовало без малого 26 тысяч человек. Большинство считает, что СССР распался из-за предательства партийных элит (55 процентов). Популярна также версия, что причиной развала Союза стало иностранное вмешательство. Так ответили 22 процента опрошенных. 11 процентов считают, что основная проблема СССР была в слабом руководстве страны, а 10 процентов видят ее в монополии КПСС на власть и отсутствие конкуренции в политике. Только 2 процента называют причиной распада СССР пустые полки в магазинах.

Ранее Володин опубликовал пост в поддержку врачей, написавших открытое письмо антиваксерам и отметил важность обсуждения законопроекта о введении QR-кодов. Пост получил сотни тысяч комментариев, которые Вячеслав Володин пообещал проанализировать.