Депутат Слуцкий назвал сказками и дешевым фейком публикации о планах России напасть на Украину

Леонид Слуцкий Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий раскритиковал публикации в западных СМИ о якобы планах России напасть на Украину.

- Западные СМИ, похоже, в массовом порядке завели постоянную рубрику «Сказки про планы нападения России на Украину», — написал парламентарий у себя в Telegram-канале.

Он заявил, что немецкая газета Bild последовала примеру американских изданий, опубликовав «дешевый фейк» о «российском плане» нападения на Украину. Слуцкий считает, что с помощью антироссийских статей кто-то хочет скрыть правду о саботаже Минских соглашений Киевом и о настоящей роли России в урегулировании конфликта в Донбассе.

Напомним, ранее прогноз возможного «вторжения» России на Украину был опубликован в немецком издании BILD. Также газета приводит несколько возможных сценариев предполагаемого военного конфликта, используя данные украинской разведки и источников в НАТО. По версии BILD, вторжение России в Украину якобы может начаться в конце января – начале февраля. Согласно схеме, предполагается, что нападение будет осуществляться и со стороны Белоруссии. Издание решило, что в случае нападения Россия может занять не менее 2/3 территории Украины.