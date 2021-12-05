Мужская сборная России завоевала «серебро» в смешанной эстафете на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам

Мужская сборная России заняла второе место в смешанной эстафете на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В норвежском городе Лиллехаммер завершилась мужская смешанная эстафета в рамках второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Об этом сообщил «КП-Спорт».

Входящие в состав второй российской команды Александр Терентьев, Илья Семиков, Артём Мальцев и Сергей Устюгов завоевали серебряные медали. Первая команда, в состав которой входят Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Иван Якимушкин, заняла четвертое место.

Победу одержала сборная Норвегии. Эрик Вальнес, Эмиль Иверсен, Симен Хегстад Крюгер и Йоханнес Клебо преодолели дистанцию в 30 километров за один час 14 минут 58,7 секунды.

Ранее стало известно, кто из биатлонистов женской сборной России выйдет на эстафетную гонку, которая состоится в рамках второго этапа Кубка мира шведском Эстерсунде. Соревноваться за медали будут в таком порядке будут Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина. Второй этап Кубка мира по биатлону проходит со 2 по 5 декабря 2021 года в шведском городе Эстерсунд. Женская эстафета пройдет 5 декабря и начнется в 14:35 по московскому времени.