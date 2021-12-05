Спутник V собираются производить в Бахрейне

В Бахрейне будут производить российскую вакцину от коронавирусной инфекции. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о ходе переговоров насчет производства вакцины «Спутник V» на территории Бахрейна. По словам Матвиенко, Россия предложила Бахрейну не только сами вакцины, но и возможность передать технологии, возможность производить эту вакцину. Собственное производство позволит обеспечить королевство вакциной для вакцинации и ревакцинации всего населения.

«Сейчас идут переговоры, надеюсь, они завершатся успешно. Тогда Бахрейн сможет не только производить достаточное количество вакцин для вакцинации, ревакцинации населения, но и экспортировать эту безопасную, эффективную вакцину в другие страны», - цитирует ТАСС слова Валентины Матвиенко на заседании консультативного совета Национального собрания Королевства Бахрейн.

Спикер Совфеда отметила, что «народ Бахрейна демонстрирует достойный пример, который позволил вашей стране находиться в лидерах по охвату вакцинации». В стране зарегистрированы и используются препараты российского производства «Спутника V» и «Спутника Лайт».

Ранее на kp.ru сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд Бахрейна Mumtalakat и «Биннофарм Групп» подписали на Петербургском международном экономическом форуме договор о строительстве предприятия по производству российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в Бахрейне.