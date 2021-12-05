Минтруд объяснил, кто сможет получить все пенсионные накопления сразу Фото: Shutterstock

Министерство труда и социальной защиты России подготовило поправки, касающиеся начислений пенсий. Изменения распространятся на те группы пенсионеров, которые имеют право на единовременные выплаты всех накоплений.

По информации «Московского комсомольца», поправки меняют правила взаимодействия пенсионеров с Пенсионным фондом России. Теперь заявления на выплату единовременных пенсионных накоплений можно будет подать в электронном виде на портале Госуслуг. Такой порядок закрепят за социально незащищенными гражданами, получающими пенсии по потере кормильца или инвалидности, а также за теми, кто имеет недостаточно большой трудовой стаж для назначения страховой пенсии по старости и недобор по пенсионным баллам. Ко второй категории относятся старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.

Помимо этого, Минтруд планирует изменить сроки получения единовременных выплат: повторное заявление на них можно будет подать только через пять лет. Ответ на заявление ПФР пришлет также через портал Госуслуг или на электронную почту. Новый порядок выплат должен вступить в действие с 1 июля 2022 года.

Как писал сайт kp.ru, 1 января 2022 года в России вступят в силу новые правила выплаты пенсий и контроля за их начислением, утвержденные министерством труда и социальной защиты. В частности, нововведения предусматривают, что пожилые люди смогут выбрать, каким способом им удобнее получать выплаты – с помощью почты или через другую организацию, занимающейся их доставкой, или вовсе по доверенности.