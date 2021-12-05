В Индии черный козел украл из госучреждения пачку документов и сбежал

Черный козел украл документы у индийских чиновников. Фото: кадр из видео.

В сети стало вирусным видео из индийского города Канпур, на котором чиновники из местного панчаята (учреждение регионального самоуправления) гоняются за крупным черным козлом, держащим в зубах пачку бумаг. В пояснении к видео говорилось, что это были документы, которые животное украло из панчаята.

Один из сотрудников бегал за козлом, второй кричал: «Отдай наши документы!». В конце концов чиновникам удалось поймать животное и отобрать бумаги, но за это время несколько документов козел съел.

Телеканал NDTV взял комментарий у представителя панчаята Манулала Ядава, который заявил, что никаких ценных документов среди съеденных козлом бумаг не было. По словам Ядава, это были не официальные документы, а бумаги из расположенной рядом с офисом столовой. В то же время Манулал Ядав сказал, что козел смог украсть документы из офиса потому, что сотрудники панчаята сидели возле здания вместо того, чтобы находиться на своих рабочих местах.

Ранее на kp.ru рассказывалось, как пьяный биробиджанец по пути в магазин украл козла, а потом выгнал его из дома.