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Спорт5 декабря 2021 13:35

Женская сборная России по лыжным гонкам выиграла эстафету Кубка мира впервые за 17 лет

Российские спортсменки оставили позади команды Швеции и Норвегии
Абдулла ШАКИРОВ
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Женская сборная России по лыжным гонкам выиграла эстафету Кубка мира впервые за 17 лет

Женская сборная России по лыжным гонкам выиграла эстафету Кубка мира впервые за 17 лет

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские лыжницы одержали победу на Кубке мира в норвежском Лиллехамере. Последний раз женская сборная России выигрывала эстафету в 2004 году на этапе Кубка мира в Валь-ди-Фьемме в Италии.

В эстафете россиянки показали время 54 минуты и 40,6 сек. В составе сборной выступили Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Российские спортсменки оставили позади представительниц Швеции и Норвегии, передает «КП-Спорт».

Как писал сайт kp.ru, в воскресенье, 5 декабря, в Лиллехамере мужская сборная России завоевала серебряные медали в смешанной эстафете на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам. Победу в ней одержала первая команда Норвегии, преодолевшая дистанцию в 30 километров за один час 14 минут 58,7 секунды. Третье место досталось второй норвежской команде.