Ученый РАН назвал опасную ошибку при лечении коронавируса

В РАН предложили снизить дозы угнетающих иммунитет препаратов при лечении коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заместитель директора медицинского центра МГУ имени Ломоносова, член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили призвал снизить дозы угнетающих иммунитет препаратов при лечении пациентов с коронавирусной инфекцией.

По словам ученого, мощная иммуносупрессивная терапия является опасной ошибкой, которая может отозваться в будущем. Как рассказал специалист в эфире «Радио России», при получении превышенной дозы таких лекарств иммунитету сложнее бороться с коронавирусом, и в итоге заразившийся может подхватить еще и бактериальную инфекцию.

Мацкеплишвили отметил, что при таком лечение есть риск впоследствии заработать какие-либо нарушения иммунитета.

Как писал сайт kp.ru, ранее в Национальном медицинском исследовательском центре оториноларингологии ФМБА России предупредили об опасности лечения корнавируса в домашних условиях некоторыми препаратами.