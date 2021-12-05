Боррель заявил, что ЕС пытается избежать кризиса из-за ситуации вокруг Украины

ЕС надеется на урегулирование украинского кризиса, но в любом случае намерен поддержать Украину. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз пытается избежать кризиса из-за складывающейся вокруг Украины ситуации. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

В опубликованном в воскресенье 5 декабря интервью итальянской газете Repubblica он заявил, что ЕС встанет на сторону Украины в любом случае.

«Мы работаем над тем, чтобы избежать кризиса, но при любом развитии событий ЕС будет твердо стоять за Украину», - сказал Боррель.

Представитель ЕС добавил, что Евросоюз намерен подчеркнуть твердую поддержку Украины во время встречи со странами Восточного партнерства, которая пройдет в Брюсселе на будущей неделе.

Ранее на kp.ru сообщалось, что немецкая газета BILD придумала сценарий возможного «вторжения» России на Украину. Разведка США также ожидает «нападения России на Украину» в 2022 году.

В то же время В Кремле напомнили, что Россия не представляет ни для кого угрозы.