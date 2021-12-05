В США назвали источник фейковых сообщений о связи Трампа с Россией Фото: REUTERS

Главным источником сведений о якобы имевшей место связи бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с Россией была американская компания Fusion GPS, утверждает журналист Барри Мейер. По ее словам, фейковые сообщения фирма распространяла по заказу штаба экс-кандидата в президенты США Хилари Клинтон.

Как сообщает журналист в статье для The Nation, сотрудники Fusion GPS были наняты штатом Клинтон в 2016 году. С компанией работал юрист и специалист по кибербезопасности Майкл Сассманн, он же распространял среди СМИ и американских чиновников сообщения о связи Трампа с Кремлем.

Мейер отмечает, что разоблачение дезинформационной кампании против экс-президента США серьезно подорвали доверие к СМИ и перевернули взгляд на обвинения Трампа в связи с Россией и в попытках Москвы вмешаться в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2016 году.

Как писал сайт kp.ru, ранее в США задержали российского аналитика Игорь Данченко, который предоставил ФБР заведомо ложные сведения о связях Трампа с Россией.