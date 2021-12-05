Белорусские пограничники пообещали «крайне жестко» реагировать на нарушения госграницы со стороны Украины

В Белоруссии предупредили о возможности крайне жесткого ответа в случае нарушения границы со стороны Украины. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Государственном пограничном комитете Белоруссии прокомментировали ситуацию с нарушением воздушного пространства страны украинским вертолетом. Мозырского пограничного отряда Сергея Павлова об инциденте с украинским вертолетом:

«4 декабря около 12 часов на белорусско-украинской границе в районе пункта пропуска Новая Рудня Мозырского пограничного отряда было зафиксировано нарушение воздушной границы РБ. Военный украинский вертолет Ми-8 пересек государственную границу и залетел на территорию Беларуси», - цитирует официального представителя Мозырского пограничного отряда Сергея Павлова БЕЛТА.

Павлов отметил, что украинская сторона проинформирована об инциденте и в дальнейшем белорусские пограничники предпримут жесткие действия в случае нарушения госграницы.

«При возникновении в дальнейшем случаев нарушения государственной границы белорусские пограничники будут действовать крайне жестко», - сказал Сергей Павлов.

Ранее на kp.ru сообщалось, что в Департамент международного военного сотрудничества Министерства обороны Белоруссии 5 декабря был вызван военный атташе при Посольстве Украины в Республике Беларусь. Ему была вручена нота протеста в связи с участившимися нарушениями украинской стороной Государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве.