Врач-педиатр Павел Бережанский стал «Волонтером года-2021»

Врач-педиатр Павел Бережанский Фото: личная страница героя публикации в соцсети

Победителем премии «Мы вместе» в номинации «Волонтер года» стал врач-педиатр, заведующий пульмонологическим отделением Морозовской детской больницы в Москве Павел Бережанский. Он создал консультативную службу поддержки родителей.

«Победителем в этой номинации стал Павел Бережанский. Врач-педиатр, создавший целую службу консультирования и поддержки родителей. Павел Вячеславович, искренне вас поздравляю», – объявил победителя президент России Владимир Путин на церемонии вручения премии.

Напомним, ранее глава государства подписал указ о награждении медалью Луки Крымского студентки четвертого курса Курского медико-фармацевтического колледжа КГМУ Ольги Золотухиной за большой вклад в развитие волонтерского движения в здравоохранении.

Как писал сайт kp.ru, президент России пообещал поддержать любые инициативы, касающиеся волонтеров, в том числе закон об их обязательном страховании.