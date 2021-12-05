Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире5 декабря 2021 15:18

Трамп назвал "идиотом" главу Генштаба США Марка Милли из-за оставленной в Афганистане техники

Бывший президент возмутился способом экономии, который использовал Милли при выводе войск из Афганистана
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Трамп оскорбил генерала Милли, назвав его идиотом.

Трамп оскорбил генерала Милли, назвав его идиотом.

Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп оскорбил главу Генштаба Вооружённых сил США Марка Милли. Об инциденте пишет Express.

Во время мероприятия в городе Мар-а-Лаго в штате Флорида Трамп поинтересовался у генерала Милли, действительно ли тот считает, что оставить дорогую военную технику, многие экземпляры которой были новыми, в Афганистане обошлось дешевле, чем транспортировать ее в США или хотя бы в какую-либо из ближайших к Афганистану стран. Когда Милли ответил положительно, Дональд Трамп употребил в отношении него оскорбительное выражение "a f***ing idiot", которое можно перевести как "чертов идиот".

Издание отмечает, что присутствующие на мероприятии встретили эти слова Трампа смехом и аплодисментами.

Ранее на kp.ru сообщалось, что президент РФ Владимир Путин отметил, что уход США из Афганистана вызвал в этой стране новый виток кризиса.