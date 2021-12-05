Трамп назвал "идиотом" главу Генштаба США Марка Милли из-за оставленной в Афганистане техники

Трамп оскорбил генерала Милли, назвав его идиотом. Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп оскорбил главу Генштаба Вооружённых сил США Марка Милли. Об инциденте пишет Express.

Во время мероприятия в городе Мар-а-Лаго в штате Флорида Трамп поинтересовался у генерала Милли, действительно ли тот считает, что оставить дорогую военную технику, многие экземпляры которой были новыми, в Афганистане обошлось дешевле, чем транспортировать ее в США или хотя бы в какую-либо из ближайших к Афганистану стран. Когда Милли ответил положительно, Дональд Трамп употребил в отношении него оскорбительное выражение "a f***ing idiot", которое можно перевести как "чертов идиот".

Издание отмечает, что присутствующие на мероприятии встретили эти слова Трампа смехом и аплодисментами.

Ранее на kp.ru сообщалось, что президент РФ Владимир Путин отметил, что уход США из Афганистана вызвал в этой стране новый виток кризиса.