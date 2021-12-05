В Польше подтвердили задержание российского сухогруза «Руслана» в Балтийском море Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российское судно «Руслана» действительно был задержан в Балтийском море польскими правоохранителями, сообщает Морское управление Польши.

«В ночь с 3 на 4 декабря судно под российским флагом, следовавшее из Клайпеды в порт Гданьска, покинуло обозначенный фарватер и не отвечало на сигналы службы, которая постоянно отслеживает движение судов. Корабль также не ответил на звонки капитана порта. Наши службы уведомили обратились в Морской департамент пограничной охраны с просьбой о срочном вмешательстве из-за высокой вероятности создания угрозы для морского судоходства и риска посадки на мель в районе острова Собешево. В настоящее время судно стоит на якорной стоянке», – сказано на сайте управления.

В ведомстве утверждают, что экипаж сухогруза находился в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили в Морском управлении, об инциденте служба уведомила полицию.

Сайт kp.ru писал, что польские пограничники задержали российский сухогруз «Руслана». Членов экипажа проверили на содержание алкоголя в крови. Сообщалось, что у капитана судна было почти 1 промилле алкоголя, у двух офицеров – около 1,5 промилле.