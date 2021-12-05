Путин призвал не политизировать ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и Польши Фото: REUTERS

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши имеет место, однако его не стоит политизировать, заявил президент России Владимир Путин во время беседы с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Роккой.

«Да, она имеет место, но здесь очень важно следовать принципам и правилам, которых всегда придерживался Красный Крест и Красный Полумесяц. Ни в коем случае нельзя политизировать ситуацию», – сказал российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что миграционных потоков из России в Европу нет. Также Путин отметил большое количество погибших на белорусско-польской границе беженцев, призвав обратить внимание на эту проблему. Президент раскритиковал польские власти за применение в отношении мигрантов водометов и подмешивание в воду вредных веществ.

«Сколько там людей уже на границе погибло, похоронено там уже. Там же хоронят их чуть не каждый день, это просто беда… Нельзя же людей поливать не только водой, но и замешивать в эту воду гербициды и пестициды с тем, чтобы вызывать ожоги и другие тяжелые последствия у мигрантов, в том числе у женщин и малолетних детей», – заявил он.

По мнению Путина, белорусские власти делают все от них зависящее, в частности убеждают беженцев вернуться на родину.

Как писал сайт kp.ru, ранее российский президент осудил действия Польши против мигрантов на белорусско-польской границе.

Напомним, обострение миграционного кризиса на белорусско-польской границе началось 8 ноября 2021, когда колонна из двух тысяч мигрантов направилась к Польше по территории Белоруссии. Мигранты разбили лагерь и время от времени пытаются группами и поодиночке прорваться в Польшу.