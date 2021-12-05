Полиция задержала мужчину, забравшегося голым на крышу поезда в московском метро
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Москве задержали мужчину, забравшегося голым на крышу поезда в метрополитене. Инцидент произошел на Калужско-Рижской линии.
Как рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах, на станции «Профсоюзная» мужчина спрыгнул с платформы на жесткий путь и устремился навстречу поезду, двигавшемуся в сторону станции «Академическая». Вовремя затормозивший машинист сумел предотвратить столкновение. После этого мужчина полностью разделся, залез на крышу вагона, а затем застрял в гофре поезда.
Из-за инцидента движение составов задержалось на час, все это время пассажиры находись в вагоне. По предварительной информации, задержанный находится под действием психотропных или наркотических веществ.
Как писал сайь kp.ru, летом этого года в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который полностью голый пытался прорваться в метро на станции «Чернышевская»