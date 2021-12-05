Призвавший проверить рэперов Noize MC и Oxxxymiron навал обращение "шуткой" Фото: Олег ЗОЛОТО

Москвич Дмитрий Якушев, призвавший проверить творчество рэперов Noize MC (Иван Алексеев) и Oxxxymiron (Мирон Федоров) навал свое обращение "шуткой".

- Никакой "группы патриотов" нет. Я сам ее выдумал и от ее имени разместил у себя на старице в социальной сети "ВКонтакте" пост с просьбой к СК проверить творчество музыкантов. ... Это было написано мной в максимально юмористической манере, и воспринимать его следует как шутку, а не как реальное заявление, рассказал ТАСС Якушев.

Также он добавил, что лично он нормально относится к творчеству исполнителей. Сам он признается, что не ожидал такой реакции со стороны органов на свою шуточную публикацию.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ проверит песни рэперов Noize MC и Oxxxymiron после обращения группы граждан. Просьба поступила от "инициативной группы патриотов", сообщалось на сайте ведомства.