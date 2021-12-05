Киевский писатель Кралюк назвал "украинскими землями" шесть российских регионов и часть Казахстана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киевский писатель и философ Петр Кралюк объявил шесть регионов России и часть Казахстана украинскими. Свое мнение он изложил в статье для издания "День".

Автор утверждает, что украинцы попали в Сибирь еще в 16 веке, а затем массово стали селиться там во времена Российской империи. Серым клином в историографии страны принято называть территории современных Новосибирской и Омской областей, Алтайского края и север Казахстана, что и отметил в своем материале Кралюк.

Украинский писатель считает, что представители украинской нации устроились на жительство в этой местности в конце 19 века, поскольку надеялись получить землю с похожими на родину природными условиями. Однако философ решил не упоминать в своих суждениях, что к на тот момент Сибирь уже более полутора веков была в составе России.

Также Кралюк рассказал, что земли Стародубщины находятся в составе современной Брянской области, при этом ее территория занимает порядка 40% этого российского региона. Восточная Слабожанщина располагается в Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областях, написал автор.