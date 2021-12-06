Немецкий дипломат считает, что останавливать "Северный поток - 2" уже поздно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер заявил, что газопровод "Северный поток - 2", скорее всего, уже поздно останавливать.

при этом он отметил, что пока проект остается не только проблемой в отношениях с Украиной, но и является предметом разногласий в диалоге с Соединёнными Штатами. Об этом он рассказал изданию Handelsblatt.

Немецкий дипломата также рассказал, что американский конгресс не понимает, почему Германия не делает себя менее зависимой от российского газа и, с точки зрения США, "фактически субсидирует Россию". В ответ на это сказал, что немецкая сторона не должна ставить себя в зависимость от американской внутренней политики.

Напомним, "Северный поток - 2" - это магистральный газопровод из России в Германию, который проложен через Балтийское море. Его протяженность по двум ниткам составляет 2468 км. В 2021 году строительство трубопровода было успешно завершено.