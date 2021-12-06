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Здоровье6 декабря 2021 0:35

Врач объяснил, почему в браке пропадает желание к сексу

Источник:kp.ru
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Сон супружеской пары в одной кровати со временем может стать неприятным занятием и негативно сказываться на сексуальной жизни.

По словам врача-сексолога, президента «Профессионального объединения врачей сексологов» Евгения Кульгавчука, причины могут быть разные - от храпа до нехватки места для здорового сна. Об этом он рассказал 5-tv.ru.

- На кровати, где каждому не хватает места, со временем могут накапливаться негативные ассоциации на второго человека в формате "он/она мешает мне спать", - объяснил доктор.

Решением проблемы моет стать раздельный сон: разные спальни помогут чувствовать себя гораздо комфортней и позволят соскучиться друг по другу.