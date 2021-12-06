Что произошло в ночь на 6 декабря

Важные новости утра Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новый штамм коронавирусной инфекции "омикрон" пока не вызвал ни одной смерти. Однако пока необходимо определить уровень заразности данного варианта вируса. в частности, нужно понять, вызывает ли "омикрон" более тяжелое течение болезни в отличии от других штаммов covid-19, считают в ВОЗ.

Глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер посоветовал Украине в вопросе отношений с НАТО брать пример с Финляндии. Он напомнил, что финны являются членом Европейского Союза, но не НАТО.

Недопуск в жилье специалистов по ремонту и диагностике газового оборудования может грозить россиянам штрафом до 10 тысяч рублей. Такой законопроект разработали в Совфеде, сейчас документ направлен на отзыв в правительство.

Госсекретарь США Энтони Блинкен обратился к России с призывом отвести свои войска от границы с Украиной. Он также считает, что именно на российской стороне "лежит ответственность за деэскалацию напряженности ... для недопущения дальнейшего запугивания Украины и попыток дестабилизировать ее".

ЦБ разработал предложения по возврату гражданам похищенных мошенниками через банки денег. Регулятор намерен установить определённую сумму, которая будет возмещаться россиянам, а также изменить порядок списания средств по мошенническим операциям.

Немецкий врач-кардиолог, член правления организации Bavarian Heart Attack Network Роберт Швингер рассказал о последствиях заниженного артериального давления. По его словам, низкое давление менее опасно, чем гипертония, однако даже оно может привести к сердечному приступу.

Названы 5 регионов-"зожников", жители которых имеют меньше всего вредных привычек по сравнению с другими субъектами России. Ими оказались Чеченская Республика, Дагестан, Ингушетия и Кабардино-Балкарская и Волгоградская область. Хуже всего с алкоголем и сигаретами ситуация обстоит в Удмуртии, Амурской области, на Сахалине, Камчатке и в Хакасии.