Россиян смогут оштрафовать за обшивку или остекление балкона с марта 2022 года

В России будут штрафовать за обшивку или остекление балкона с марта 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Согласно приказу Минстроя России «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями», с 1 марта 2022 года вступят в силу новые правила, подразумевающие запрет на самостоятельную обшивку или остекление балкона.

В документе говорится, что для перепланировки балкона собственникам квартиры понадобится специальное разрешение. Чтобы убедится, что возможность изменений предполагается проектом строительства дома, следует обратиться в архитектурную инспекцию.

При этом пользователи жилья по договору социального найма не имеет права производить перепланировку балкона.

Как пояснил член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты Константин Крохин в разговоре с «Вечерней Москвой», при отсутствии разрешения на перепланировку остекление или обшивка балкона будет караться штрафом. Юрист пояснил, что речь идет о балконах, которые появятся после марта 2022 года.

Ранее глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект, который вводит штраф до 10 тысяч рублей для граждан за недопуск в квартиры специалистов по ремонту и диагностике газового оборудования. Документ пока направлен в правительство для получения отзыва. На данный момент действующая статья КоАП РФ не предусматривает штрафов за недопуск в квартиру газовиков для диагностики оборудования. Кутепов также предлагает дополнить КоАП РФ ответственностью за отказ в допуске представителя аварийно-диспетчерской службы газораспределительной организации для временной приостановки по возобновлению подачи газа, в том числе при устранении аварий и утечек.