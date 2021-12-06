Мэр Полтавы заявил о «конфликте» России и США в Донбассе

На Украине заявили о конфликте России и США в Донбассе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэр Полтавы Александр Мамай заявил о конфликте Соединенных Штатов Америки и России в Донбассе.

В эфире телеканала «Наш» градоначальник выразил мнение, что на территории Украины «воюют две сверхдержавы - это Соединенные Штаты Америки и Россия». При этом Мамай сообщил, что украинская молодежь выступает против внешнего управления страной.

- Очень много общаясь с жителями нашего города, все больше и больше убеждаюсь и сам лично, и вижу позицию населения… Очень обидно, что идет брат на брата, — сказал Мамай.

Он также пожаловался на вред экономических санкций Украины. По словам Мамая, из-за них почти закрылся местный завод, так как предприятие лишили возможности принимать заказы из России.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не является участницей конфликта на Донбассе. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что для решения конфликта необходимо, чтобы «украинцы договаривались с украинцами», так как это конфликт не внешний, а внутренний. Также Дмитрий Песков отметил, что Россия сохраняет приверженность «нормандскому формату» и Минским соглашениям о мирном урегулировании ситуации. Пресс-секретарь президента РФ выразил озабоченность, что конфликт затягивается, в связи с чем он не берется прогнозировать перспективы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.