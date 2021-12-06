Двух младенцев случайно привили от коронавируса в Бразилии

В Бразилии двух младенцев случайно привили от коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Бразильские медики случайно привили двух младенцев от коронавирусной инфекции. Детей пришлось госпитализировать. Об этом сообщил портал Uol.

- Девочка в возрасте двух месяцев и мальчик в возрасте четырех месяцев получили по ошибке дозу вакцины Pfizer против коронавируса. Они тяжело отреагировали, их срочно госпитализировали, — говорится в сообщении портала.

Сообщается, что матери привезли детей в больницу, чтобы им поставили комбинированную прививку от дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита В. Однако медсестра перепутала препараты. После этого у одного из детей поднялась температура, у второго началась рвота.

Ранее во Вьетнаме 18 младенцам случайно сделали прививки от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил департамент здравоохранения города Ханой, столицы страны. Там уточнили, что в медицинском пункте одного из городских районов вакцины от коронавируса Pfizer для детей и подростков перепутали с пятикомпонентным препаратом от инфекционных заболеваний. В итоге 18 младенцев были вакцинированы от коронавируса. Позже их перевели в местную больницу, где малышей осмотрели ведущие специалисты в области педиатрии. Состояние младенцев было стабильное. У некоторых наблюдалась повышенная температура, покраснения и припухлости в области укола.