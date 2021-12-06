Названы главные песни и артисты 2021 года

Oxxxymiron Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стриминговый сервис «Яндекс.Музыка» назвал главные песни артистов, а также главные тренды 2021 года. Об этом сообщили kp.ru в пресс-службе платформы.

Самым быстрорастущим артистом года сервис признал тиктокершу и исполнительницу хита «Стеклянная» GUMA. А прорывом года стала итальянская группа, принявшая участие в музыкальном конкурсе Евровидение. Их композиции «Beggin», «Zitti e buoni», «I wanna be your slave» несколько месяцев занимали лидирующие позиции в чартах.

Больше всего прослушиваний набрала украинская певица Мари Краймбрери, а главным артистом года стал Morgenstern, выпустивший двойной альбом MILLION DOLLAR: HAPPINES и BUSINESS.

Самой прослушиваемой композицией уходящего года стала «Птичка» рэп-дуэта HammAli & Navai. А больше всего пользователи делились треком The Kiffness «Alugalug Cat».

Возвращением года сервис признал выход первого за восемь лет альбома Земфиры под названием «бордерлайн», а также альбом рэпера Oxxxymiron «Красота и уродство».

Сервис отметил рост популярности фонк-рэпа — андеграундного поджанра хип-хопа, для которого характерны тяжелые глубокие басы и умышленно «испорченный» звук. В частности, тренд прослеживается в треках Morgenstern, Mary Gu, Хаски и Loquiemean.