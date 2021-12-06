Оливье и «селедка под шубой» подорожали на 15-25% в 2021 году

В России подорожали оливье и «селедка под шубой» Фото: Иван ПРОХОРОВ

Согласно данным Росстата, стоимость четырех порций оливье в 2021 году составляет 416 рублей, что на 15% дороже, чем в прошлом году.

Как пишет газета «Известия», ведомство определяет индекс салата по следующему рецепту: консервированные огурцы (500 г), горошек (380 г), картофель (500 г), морковь (200 г), куриные яйца (4 шт.), вареная колбаса (300 г), майонез (200 г) и репчатый лук (100 г).

Стоимость консервированных огурцов, горошка горошка и вареной колбасы выросла на 9%. Сильнее всего подорожал картофель — 80%. Также выросли цены на морковь (41%), репчатый лук (33%), майонез и яйца (28%).

Четыре порции «селедки под шубой» обойдутся россиянам в 209 рублей, рост стоимости составил 25%. Рецепт Росстата: соленая сельдь (350 г), картофель (400 г), столовая свекла (350 г), морковь (200 г), куриные яйца (2 шт.), репчатый лук (100 г), майонез (300 г). Из всех ингредиентов меньше всего подорожала селедка — 11%.

Ранее Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать мандарины. Эти цитрусовые можно брать, если они ароматные, упругие, равномерно окрашенные и с легко отделяющейся кожурой. Последний пункт работники магазина вряд ли разрешать вам проверить, если вы мандарин еще не купили. А вот с некоторыми продавцами на рынке, возможно, получится договориться. Если мандарин слишком мягкий или слишком твердый и сухой, если его кожура повреждена или на ней есть вмятины, такой фрукт покупать не стоит. И уж тем более не нужно брать мандарин, если на нем есть признаки плесени и гнили.