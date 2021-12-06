Глава Минстроя заявил, что любой регион России может обойтись без мигрантов на стройках

В Минстрое заявили, что любой регион России может обойтись без мигрантов на стройках Фото: Мария ЛЕНЦ

Глава Министерства строительства и развития инфраструктуры России Ирек Файзуллин заявил, что любой регион страны может обойтись без мигрантов на стройках.

- Конечно, каждый регион готов бы был работать без них. Но к этому нужно хорошо подготовиться, обучить кадры — и только готовыми переходить к работе на собственных силах. За один день не сделаешь, — цитирует министра РИА Новости.

Ранее вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что дефицит мигрантов на стройках столицы привел к подготовке кардинальных изменений в строительной отрасли. Власти города хотят разработать условия работы, при которых можно будет обойтись без привлечения иностранной рабочей силы, при этом оплата труда увеличится в несколько раз. Вице-мэр рассказал, что нужно систематизировать процесс строительства и, таким образом, сократить количество рабочих на площадках.