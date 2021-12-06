Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-6°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 декабря 2021 7:20

Роскомнадзор не будет сразу применять меры к IT-компаниям, не открывшим в РФ представительства до 1 января 2022

В следующем году в силу вступает закон «О приземлении»
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Роскомнадзор не будет сразу применять меры к IT-компаниям, не открывшим в РФ представительства до 1 января 2022

Роскомнадзор не будет сразу применять меры к IT-компаниям, не открывшим в РФ представительства до 1 января 2022

Фото: REUTERS

Роскомнадзор не собирается немедленно применять санкции к иностранным интернет-компаниям, подпадающим под действие закона «О приземлении», если они не успеют открыть представительство в России к 1 января следующего года. Такое заявление сделал замглавы ведомства Вадим Субботин.

«Если компании не успеют открыть представительство в нашей стране в установленный срок, это не значит, что мы сразу против них начнем применять какие-либо меры. Это означает, что с 1 января мы задумаемся об их принятии», - приводит «Интерфакс» слова замглавы Роскомнадзора.

Напомним, в июле этого года президент России Владимир Путин подписал закон «О приземлении» IT-компаний. Согласно документу, к началу 2022 года владельцы зарубежных интернет-сервисов, суточная аудитория которых превышает 500 тысяч российских пользователей, должны открыть свои филиалы, представительства или учредить юридические лица в нашей стране. Как писал сайт kp.ru, ранее Роскомнадзор опубликовал перечень соответствующих компаний.