Глава Росавиация поручил расследовать инцидент с посадкой из-за обледенения самолета Магадан - Новосибирск Фото: Иван ВИСЛОВ

Инцидент с вынужденной посадкой пассажирского самолета Airbus 320-271N авиакомпании S7, летевшего рейсом Магадана - Новосибирск будет расследовать специальная комиссия Росавиации. Соответствующие поручение дал глава ведомства Александр Нерадько.

«Руководитель Росавиации Александр Нерадько дал поручение провести расследование обстоятельств и причин серьезного авиационного инцидента, связанного с обледенением самолета Airbus 320-271N авиакомпании "Сибирь"», - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что обстоятельства и причины авиационного инцидента будут расследовать центральный аппарат ведомства, председатель комиссии по расследованию - начальник управления инспекции по безопасности полетов Росавиации Анвар Шайкамалов.

Напомним, в минувший четверг, 2 декабря, Airbus 320-271N, следовавший рейсом Магадан – Новосибирск, совершил аварийную посадку в Иркутске из-за технических проблем. У лайнера отключились электроники и самолет едва не разбился, поскольку начал терять высоту. Все произошло из-за обледенения.

Как заявила компания, не исключается, что противообледенительную обработку в аэропорту вылета провели с нарушениями, что могло повлиять на потерю некоторых сигналов и попаданию лайнера в сложное пространственное положение. Управление самолета при этом не потеряли.