Названы лидеры корпоративной благотворительности

Анна Бушлякова, управляющая по корпоративным программам ФМИ в России.

Бизнес – это не только про деньги, но и про социальную ответственность. С каждым годом число социальных инициатив предпринимателей растет, и это радует. Подобная тенденция формируется под влиянием потребителей, акционеров, профессиональных сообществ, регулятора и внутренней эволюции самих организаций.

1 декабря 2021 года Ассоциация «Форум Доноров» при поддержке Совета Федерации, Минобрнауки, Минкультуры, Минэкономразвития и других партнеров объявила итоги проекта «Лидеры корпоративной благотворительности». Авторитетный проект отмечает ответственный бизнес на протяжении 14 лет. Награды и признание получают крупнейшие компании и фонды, системно занимающиеся благотворительностью.

В этом году эксперты оценили более ста проектов, представленных бизнесом, работающим в России. Это рекордное количество заявок.

39 компаний раскрыли свои расходы на социальные и благотвори-тельные проекты. В 2020 году «Лидеры корпоративной благотвори-тельности» направили на добрые дела почти 105 миллиардов рублеи .

Аффилированные компании «Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ) в России вошли в топ корпоративного рейтинга и были включены в категорию «А, Лучшая практика». Проект «Инновационный бизнес-навигатор», реализуемый компанией совместно с бизнес-школой РСПП, признан лучшим в категории поддержки микро- и малого предпринимательства в стране.

– Поддержка малого и среднего бизнеса – важный аспект нашей стратегии в области устойчивого развития. Мы взаимодействуем с местными поставщиками, это около 1300 компаний. Мы заинтересованы в том, чтобы этот сектор динамично, профессионально и устойчиво развивался, становился источником новых рабочих мест и укреплял экономику российских регионов, – отметила Анна Бушлякова, управляющая по корпоративным программам ФМИ в России.

Победители номинации конкурса социальных программ в этом году получат возможность принять участие в Национальном рэнкинге вклада бизнеса и НКО в достижение национальных целей и реализацию нацпроектов АНО «Национальные приоритеты», официально стать партнерами нацпроектов.

Прием заявок на конкурс в 2022 году откроется весной.

Справка: Лидеры корпоративной благотворительности – проект Форума Доноров, направленный на поддержку, развитие и продвижение идей корпоративной благотворительности и социальных инвестиций компаний. Проект включает проведение исследования, результатом которого является рейтинг компаний, и конкурс социальных программ и проектов бизнеса.