Видео полного солнечного затмения сняли полярники в Антарктиде

Полярники сняли на видео полное солнечное затмение Фото: REUTERS

В Сети появилось видео полного солнечного затмения. Его сняли работники научной станции на леднике Юнион Глейшер в Антарктиде.

Затмение произошло в разгар полярного дня, который длится с октября до середины весны. На кадрах видно, как на непродолжительное время Луна затмевает Солнце.

Астрономическое явление могли частично наблюдать и жители Южного полушария. Однако полностью смогли насладиться затмением только обитатели Антарктиды.

Напомним, явление продлилось 1 минуту 54 секунды. Полоса полной фазы затмения прошла по акватории Тихого и Атлантического океанов и немного задела сам южный континент. На территории нашей страны даже частные фазы затмения видны не были. Впрочем, насладиться этим зрелищем можно было с помощью видеотрансляций на сайте NASA и YouTube-канале NASA.