Блогер рассказала об условиях изоляции после прибытия в Россию из ЮАР Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский блогер Юлия Дёмина поделилась, как проходит 14-дневный карантин для прилетевших из Южно-Африканской Республики (ЮАР).

"Вновь прибывших, тех, кто может быть потенциально опасен, то есть всех, помещают в санаторий в районе Сергиева Посада. Условия санаторные. В принципе, такой бывший советский санаторий, всё комфортно, чисто, тепло, уютно. Вода, чай - всё есть", - рассказала она в утреннем стриме RT "Летучка" на YouTube.

Россиянка отметила, что им не разрешают выходить на улицу, так как в соседнем корпусе проживают отдыхающие санатория.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор выявил коронавирус у прилетевших из ЮАР. В данный момент определяется штамм, сообщает ФАН.

Напомним, первые упоминания о новом штамме коронавируса появились 24 ноября 2021 года. Новая мутация болезни получила название "омикрон".

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