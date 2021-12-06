Черный Ящик Земли появится в Австралии на случай глобальной климатической катастрофы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ученые из университета Тасмании создадут к концу следующего года черный ящик Земли - самописец, фиксирующий данные о последних десятилетиях человеческой цивилизации на случай глобальной климатической катастрофы. Конструкция будет установлен на западном побережье австралийского острова Тасмания.

Как передает вещательная корпорация ABC, разработчики заявили, что миссия «неразрушимого» ящика заключается в «документальной записи всех шагов, сделанных человечеством для приближения экологической катастрофы». Таким образом, будущие жители планеты, обнаружив такую конструкцию годы спустя, смогут понять, что именно послужило причиной исчезновения цивилизации.

«Если Земля действительно необратимо изменится в результате глобального потепления, то это неразрушимое записывающее устройство позволит тем, кто останется, извлечь урок из того, что случилось», - заявил один из авторов проекта Джим Кертис.

Сообщается, что ящик будет изготовлен из стальных листов толщиной в 7,62 см, что будет сопоставим «по своим размерам с городским автобусом». Внутри же будут помещены накопители данных, накапливающие информацию об изменениях климата, среди которых уровень углекислого газа и среднегодовая температура в разных регионах мира, а снаружи будут установлены солнечные панели для снабжения энергии.

Строительство начнется в середине следующего года, но записи ведутся уже сегодня, а отправной точкой стала климатическая конференция ООН в Глазго в начале ноября 2021 года. Создатели ожидают, что хранилище будет заполнено информацией за 50 лет, но надеются найти решения для увеличения емкости.

Напомним, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал недостаточными меры по борьбе с климатическими изменениями, согласованные по итогам 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции организации об изменении климата (COP26). По его мнению, для спасения планеты необходимо предпринять больше усилий.