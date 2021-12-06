Зеленский назвал украинскую армию боевой структурой, способной "сломать любые захватнические планы врага"

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

В понедельник, 6 декабря, президент Украины Владимир Зеленский поздравил военнослужащих незалежной с Днем Вооруженных сил Украины, заявив, что украинская армия является высокоорганизованной боевой структурой, способной «сломать любые захватнические планы врага».

В своей поздравительной речи Зеленский заявил, что настоящая история развития армии Украины «достигает нескольких столетий». По его словам, украинская армия сформировалась в «тяжелых, кровавых войнах и вооруженных конфликтах прошлого», взяв «лучшие национальные военные традиции»,

«Прошла сложный путь к формированию дееспособной и высокоорганизованной боевой структуры, уверенной в своих силах и способной сломать любые захватнические планы врага», - заявил он в поздравлении, обнародованном пресс-службой украинского лидера.

Зеленский также заявил, что в день своего профессионального праздника украинские военные продолжают защищать суверенитет и свободу государства от «российской агрессии». «Их подвиг будет жить вечно и служит образцом честного и самоотверженного служения Отчизне» - добавил он.

Напомним, ранее Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об одобрении решения о допуске подразделений вооруженных сил иностранных государств на территорию Украины.