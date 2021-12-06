Мошенники начали подделывать сайты российских СМИ для атак на бизнес Фото: Архив "КП"

Специалисты компании Infosecurity рассказали, что в Сети стали появляться сайты, публикующие фейковые новости от имени крупнейших российских СМИ.

"Перечень таких СМИ пополняется. На днях, например, появился сайт BBC. Домены, которые используют для публикации фейковых новостей зарегистрированы на Евгения Антипова. Бот постоянно их меняет", - рассказал "Известиям" ведущий аналитик отдела выявления цифровых угроз Infosecurity a Softline Александр Вураско.

При этом отмечается, что все фейковые страницы созданы при помощи Telegram-бота. По мнению эксперта, такие новости призваны повлиять на котировки ценных бумаг, ввести в заблуждение партнеров тех или иных организаций и повлиять на деловую репутацию человека.

Напомним, по ссылке якобы на страницу информагентства Лента.ру сообщалось, что губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил о прекращении рабочих отношений с избранным депутатом ГД Вячеславом Володиным.

Отмечается, что Lenta.ru направила запрос в Роскомнадзор, а губернатор российского региона обратился с заявлением в полицию.

Ранее эксперты рассказали о новом схеме интернет-мошенничества, которая получила название "Белый кролик". Злоумышленники от имени звёзд предлагают потенциальной жертве пройти опрос на брендированном сайте, обещая при этом вознаграждение, передает RT.