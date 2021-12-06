Объем продаж военных услуг и вооружений 100 крупнейших компаний мира вырос на 1,3% Фото: Анна САДОВНИКОВА

Объем продаж вооружений и военных услуг 100 крупнейших компаний мира в прошлом году составил 531 млрд долларов, что на 1,3% больше в реальном выражении по сравнению с показателем годом ранее. Соответствующие данные приводит Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (СИПРИ).

Как сообщается, в прошлом году объем продаж 100 ведущих производителей превысил соответствующий показатель 2015 года на 17%, когда в доклад СИПРИ были впервые включены данные по китайским компаниям. При этом в пошлый год стал шестым подряд, когда военные продажи неуклонно росли.

В списке представлена 41 американская компания, на которых приходится свыше половины продаж вооружений в мире. В 2020 году они продали военной техники на 285 млрд долларов, что почти на 2% больше, чем годом ранее. Американская компания Lockheed-Martin заняла первое место с объемом продаж в 58,2 млрд долларов. Среди европейских компаний первой оказалась британская BAE Systems.

Китай находится на втором месте по величине мировых продаж вооружении (13 %), тройку замыкает Великобритания (7,1%). Как отмечает научный сотрудник SIPRI Нан Тяня, в последние годы китайские компании извлекли выгоду из программ военной модернизации КНР и сосредоточились на военно-гражданском слиянии, в итоге стали одними из самых передовых производителей.

Кроме того, 26 европейских компаний занимают около пятой части продаж, а их совокупный объем составил 109 млрд долларов. Согласно данным института, российские компании за прошедший год продали вооружения на 26,4 млрд долларов.

Научный сотрудник программы вооружений и военных расходов СИПРИ Александра Маркштейнер считает, что военно-промышленные гиганты оказались основательно защищены спросом своих правительств на военную продукцию и услуги. «Во многих странах мира военные расходы росли, а некоторые правительства даже ускоряли платежи военной промышленности с целью смягчить эффект от кризиса из-за COVID-19», - заявила она.