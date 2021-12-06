В Госдуме предложили повысить оплату пособия по больничным работающим студентам

Депутат Сухарев предложил повысить оплату пособия по больничным работающим студентам Фото: Мария ЛЕНЦ

Депутат Государственной Думы Иван Сухарев направил письмо на имя главы министерства труда Антона Котякова с предложением повысить размер пособия по временной нетрудоспособности для работающих студентов.

"Прошу вас оценить целесообразность повышения размера пособия по временной нетрудоспособности до 100% среднего заработка, выплачиваемого за весь период временной нетрудоспособности, лицам, совмещающим трудовую деятельность с обучением в средней школе, получением первого средне-специального или высшего образования", - цитирует обращение RT.

Парламентарий отметил, что нередко совмещение работы и учебы для студентов является единственной возможностью оплачивать аренду жилья и собственное содержание.

Ранее сообщалось, что Правительство России утвердило беззаявительную выплату пособий по нетрудоспособности. Выплаты будут поступать напрямую из Фонда социального страхования (ФСС), а гражданам для этого не придётся подавать никаких заявлений и документов, сообщает Life.ru