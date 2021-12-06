Лукашенко обратится с ежегодным посланием к белорусскому народу и парламенту в январе 2022

Александр Лукашенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собирается обратиться с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию в январе текущего.

«Президент в январе обратится с ежегодным посланием к белорусскому народу и парламенту», — передает Telegram-канал «Пул первого».

Кроме того, белорусский лидер заявил, что в текущей внешнеполитической ситуации необходимо уходить от концентрации власти в республики в одних руках, передает БелТА.

Напомним, сроки послания к Национальному собранию жестко не установлены в законодательстве Белоруссии. Чаще всего белорусский лидер выступал перед парламентом в апреле, однако в 2020 году Лукашенко решил выступить с обращением это непосредственно перед выборами. В 2021 году подобного мероприятие не проводилось.

В феврале этого года в Белоруссии состоялось Всебеларусское народное собрание. В следующем году в этом месяце запланировано проведение референдума по Конституции республики.