С 6 декабря в Татарстане отстранят от работы непривитых от ковида сотрудников старше 60 лет

В Татарстане отстранят от работы непривитых сотрудников старше 60 лет Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Прошло почти два месяца с того момента, как правительство Татарстана ввело в республике обязательную вакцинацию от коронавируса для работников образования, медицины, соцслужб, транспорта, энергетики, промышленности, строительства, сельского хозяйства, сферы услуг, правоохранителей и чиновников.

Те, кто не успел привиться за это время, с 6 декабря должны быть отстранены от работы или переведены на «удаленку».

Напомним, что первый компонент вакцины от коронавируса сотрудники этих сфер должны были получить еще до 8 ноября, включительно, а до этого понедельника сделать уже вторую прививку. К слову, касается это не только работающих жителей региона, но и людей старше 60 лет и студентов, собирающихся проходить практику.

По данным Роспотребназора Татарстана, на сегодня вакцинацию прошли порядка 67% населения республики при плане местного правительства привить около 80%, сообщает Inkazan.